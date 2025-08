【有線新聞】

美國波音公司約3,200名員工周一起開始罷工,抗議資方提出的薪酬方案。

密蘇里州波音設施外,有員工手持標語抗議,雖然波音提出4年內加薪20%,另設5,000美元獎金及增加休假日數,但工會認為工人值得獲取可以反映他們技能和貢獻的薪酬。

今次罷工的工人來自密蘇里州和伊利諾伊州的3間波音廠房,負責製造戰機、導彈和彈藥,以及為民航機生產零部件。

波音稱已為罷工做好準備,並實施應變計畫,這次是波音不足一年內第二次大規模罷工。

