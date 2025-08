【財經新聞】灣區有科技公司削減慈善捐款 影響建屋項目推行

【KTSF 歐志洲報導】

灣區一些科技公司削減了在慈善工作方面的捐款,影響到灣區一些建屋項目。

根據舊金山商業時報的報導,在灣區的科技公司不斷擴展業務的同時,也加劇了房屋短缺的問題,從公司的慈善事務中,有捐款給一些非牟利機構蓋房子,但是近期也逐漸減少在這方面的補助。

報導引述設在奧克蘭的東灣住屋機構EBHO,該機構從慈善機構CZI(Chan Zuckerberg Initiative)得到承諾,獲得18個月的37.5萬元捐款,但在2026年之後捐款就沒有了,而且沒有延續。

EBHO表示,很多住屋機構同樣面對突然產生的預算空額,CZI支持加州住屋社區,建可負擔房屋的計劃已經有六年。

其他同樣結束建屋承諾的公司,有Meta和谷歌,這兩間公司在2019年承諾捐出10億來應對加州的房屋短缺危機,這些公司給非牟利機構的理由是,必須考量公司的預算,和公司須檢討必須優先處理的目標。

EBHO也還表示,失去了兩間銀行7.5萬的補助金。

Meta公司方面表示,已經投入了1.5億,為極低收入人士建屋的項目,還有在南灣的一些大型發展項目。

根據報導指,谷歌在其位於Mountain View總部附近一個興建1900個住屋單位的發展項目,似乎有意退出原本的計劃。

