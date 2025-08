【KTSF】

南灣聖荷西Alum Rock Union小學學區的負責人German Cerda,上任不足一個學年突然被解僱,讓不少家長和老師感到震驚。

Alum Rock學區董事會早於上週四晚首先發出公告,宣布解僱小學學區負責人Cerda,並於上週六上午召開緊急會議,討論解僱事宜,董事會成員在會上幾乎一致贊成。

Cerda於2024年9月受聘,負責監督校區關閉六所學校,幾週前還在網上發表為開學日作準備的視頻,就任還不足一個學年就被解僱,讓不少家長和老師感到震驚。

校區董事會未有說明解僱他的具體原因,董事會在一封致社區的信中表示,這項決定是經過「深思熟慮」,並且是他們的權利範圍內後做出。

上學年,由於入學人數較少,校區關閉了四所小學和兩所中學,並合併了其他學校,以彌補校區2000萬美元的預算缺口,有些人對此決定感到不滿。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。