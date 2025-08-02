影評：《亡命父女》逃避黑幫追殺

《電影試片室》點評《亡命父女 She Rides Shotgun》

August 2, 2025 電影試片室, 娛樂新聞, 熱點關注

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個出獄男子為了保護女兒的安全，不惜犯法將她綁架帶走。

11歲的女童Polly，一天放學後，剛出獄的父親Nate 開著一輛車窗被擊破的汽車，來到學校找她。父親要Polly 上車。而Nate 把女兒接走之後，並沒有把她送回家，而是暫住汽車旅館。Nate 也把女兒的頭髮剪短、染色。Polly 在看到電視中看到母親和其男友被殺。警方正在通緝她的父親和在找Polly 。Polly 打電話給Santa Fe 警局的警探John Park，說自己是電視中的女童。事實上，Nate 在獄中得罪了一個有龐大勢力的黑幫。黑幫首腦要殺他全家，而黑幫也滲透了警察部門。Polly 後來也知道了真相。與此同時，警探John 追查到兩人的下落。但因為長期無法掃除黑幫在當地的冰毒工廠，而要利用Nate 來幫助他掃毒。為了保護女兒，Nate 不惜冒著生命危險衝進虎穴。

這是導演Nick Rowland 根據Jordan Harper 的得獎小說拍攝的作品。作家也參與了這部電影的劇本創作。電影的前半部逃亡劇情節奏比較慢，但是後來發現父女被黑白兩道通緝之後，加快腳步，不乏一些例如槍戰和追車的動作鏡頭。當中也有一些刻意放慢速度的情節，例如父親對女兒的聰明感到驕傲，在驚悚情節中加了些許溫馨。

主角Taron Egerton 的小歹徒形象，跟他一般飾演的討好角色有些突破。而戲中的小女孩Ana Sophia Heger 也已經出現童星氣質。幾乎貫穿整部電影的她，也掌控了故事中的情緒起伏。到了最後，動作片的溫馨也給人留下不錯的感覺。

《亡命父女 She Rides Shotgun》在驚悚片中帶有一絲溫馨。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.lionsgate.com/movies/she-rides-shotgun

“She Rides Shotgun” Review: No way out for this father and daughter

“Screening Room” reviews “She Rides Shotgun”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.lionsgate.com/movies/she-rides-shotgun

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