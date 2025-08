影評：《亡命父女》逃避黑幫追殺

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個出獄男子為了保護女兒的安全,不惜犯法將她綁架帶走。

11歲的女童Polly,一天放學後,剛出獄的父親Nate 開著一輛車窗被擊破的汽車,來到學校找她。父親要Polly 上車。而Nate 把女兒接走之後,並沒有把她送回家,而是暫住汽車旅館。Nate 也把女兒的頭髮剪短、染色。Polly 在看到電視中看到母親和其男友被殺。警方正在通緝她的父親和在找Polly 。Polly 打電話給Santa Fe 警局的警探John Park,說自己是電視中的女童。事實上,Nate 在獄中得罪了一個有龐大勢力的黑幫。黑幫首腦要殺他全家,而黑幫也滲透了警察部門。Polly 後來也知道了真相。與此同時,警探John 追查到兩人的下落。但因為長期無法掃除黑幫在當地的冰毒工廠,而要利用Nate 來幫助他掃毒。為了保護女兒,Nate 不惜冒著生命危險衝進虎穴。

這是導演Nick Rowland 根據Jordan Harper 的得獎小說拍攝的作品。作家也參與了這部電影的劇本創作。電影的前半部逃亡劇情節奏比較慢,但是後來發現父女被黑白兩道通緝之後,加快腳步,不乏一些例如槍戰和追車的動作鏡頭。當中也有一些刻意放慢速度的情節,例如父親對女兒的聰明感到驕傲,在驚悚情節中加了些許溫馨。

主角Taron Egerton 的小歹徒形象,跟他一般飾演的討好角色有些突破。而戲中的小女孩Ana Sophia Heger 也已經出現童星氣質。幾乎貫穿整部電影的她,也掌控了故事中的情緒起伏。到了最後,動作片的溫馨也給人留下不錯的感覺。

《亡命父女 She Rides Shotgun》在驚悚片中帶有一絲溫馨。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.lionsgate.com/movies/she-rides-shotgun

“She Rides Shotgun” Review: No way out for this father and daughter

“Screening Room” reviews “She Rides Shotgun”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.lionsgate.com/movies/she-rides-shotgun

Now in theatres

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。