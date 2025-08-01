【灣區新聞】舊金山列治文區有乘客坐Waymo時 被一群青少年包圍恐嚇（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）列治文區有乘客在乘坐Waymo無人駕駛的士時，被一群青少年包圍並恐嚇。

隨著自動駕駛技術的普及，很多民眾選擇乘坐無人駕駛的士，其中Waymo公司提供全天24小時叫車服務，但最近有市民在舊金山乘坐Waymo過程中發生意外。

根據Waymo官方網站，舊金山是Waymo自動駕駛網約車服務的其中一個服務城市，服務範圍還包括中半島Daly City，南至Burlingame市一帶地區。

舊金山市民劉女士和家人，上週在Daly City市吃晚飯後，晚上大約11點左右叫Waymo網的到舊金山列治文區，在距離列治文區的家一個街口位置，劉女士表示，有大概7至8名青少年從馬路中間出現，其中一人更向劉女士做出類似開槍的手勢。

劉女士說：「我當時坐在副駕，長者和小孩坐在後座，所以我在副駕看得很清楚，我看見中間有一人正對著我們的車輛，他用手好似作為一個開槍的姿勢，扮開槍的姿勢對著車移動手部，當時車輛停下已經有一分鐘兩分鐘，看著時間不斷過。」

劉女士表示，當時Waymo網的因感應到前方有路人而停止前進，這一群青少年在左右以及前面方向，包圍劉女士正在乘坐的Waymo車輛，劉女士也有嘗試操控Waymo車內的顯示屏幕，以及Waymo乘客使用的應用程式，希望指令車輛繼續前進。

劉女士說：「當時車裡並沒有這些選項，只是彈出提示，問我們需不需要靠邊停車，我們全部人都不知道應該怎麼辦。」

雙方大約經過二十分鐘的對峙，在劉女士沒有下車，車輛也沒有前進的情況下，這群青少年最終讓路。

事發當晚劉女士聯繫Waymo公司，Waymo第二日以簡短的電郵回覆，但並未直接回應劉女士的要求。

劉女士說：「它只是簡單道歉，但後續沒有人跟進，我已經跟他們講，可不可以在技術上提高，或者告訴我們，如果再次發生此類事件應該如何做。」

本台多次嘗試聯繫Waymo公司，跟進此類與無人駕駛的士安全指引相關的資訊，Waymo週三下午回應，表示行車期間，Waymo車輛的車門自動上鎖，防止任何人進入車內。

另外，Waymo也表示，設有24小時乘客支援服務，為需要的乘客提供協助，乘客可以通過車載熒幕或應用程式，聯繫Waymo乘客支援團隊，該團隊會立即聯繫緊急支援，直到問題解決為止。

舊金山警方就建議民眾遇到罪案發生時，應立即打911報警，如果危險是發生在車外，民眾應該留在車內，鎖好門窗，等到危險解除後再下車。

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