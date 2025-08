【灣區新聞】舊金山列治文區有乘客坐Waymo時 被一群青少年包圍恐嚇（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山(三藩市)列治文區有乘客在乘坐Waymo無人駕駛的士時,被一群青少年包圍並恐嚇。

隨著自動駕駛技術的普及,很多民眾選擇乘坐無人駕駛的士,其中Waymo公司提供全天24小時叫車服務,但最近有市民在舊金山乘坐Waymo過程中發生意外。

根據Waymo官方網站,舊金山是Waymo自動駕駛網約車服務的其中一個服務城市,服務範圍還包括中半島Daly City,南至Burlingame市一帶地區。

舊金山市民劉女士和家人,上週在Daly City市吃晚飯後,晚上大約11點左右叫Waymo網的到舊金山列治文區,在距離列治文區的家一個街口位置,劉女士表示,有大概7至8名青少年從馬路中間出現,其中一人更向劉女士做出類似開槍的手勢。

劉女士說:「我當時坐在副駕,長者和小孩坐在後座,所以我在副駕看得很清楚,我看見中間有一人正對著我們的車輛,他用手好似作為一個開槍的姿勢,扮開槍的姿勢對著車移動手部,當時車輛停下已經有一分鐘兩分鐘,看著時間不斷過。」

劉女士表示,當時Waymo網的因感應到前方有路人而停止前進,這一群青少年在左右以及前面方向,包圍劉女士正在乘坐的Waymo車輛,劉女士也有嘗試操控Waymo車內的顯示屏幕,以及Waymo乘客使用的應用程式,希望指令車輛繼續前進。

劉女士說:「當時車裡並沒有這些選項,只是彈出提示,問我們需不需要靠邊停車,我們全部人都不知道應該怎麼辦。」

雙方大約經過二十分鐘的對峙,在劉女士沒有下車,車輛也沒有前進的情況下,這群青少年最終讓路。

事發當晚劉女士聯繫Waymo公司,Waymo第二日以簡短的電郵回覆,但並未直接回應劉女士的要求。

劉女士說:「它只是簡單道歉,但後續沒有人跟進,我已經跟他們講,可不可以在技術上提高,或者告訴我們,如果再次發生此類事件應該如何做。」

本台多次嘗試聯繫Waymo公司,跟進此類與無人駕駛的士安全指引相關的資訊,Waymo週三下午回應,表示行車期間,Waymo車輛的車門自動上鎖,防止任何人進入車內。

另外,Waymo也表示,設有24小時乘客支援服務,為需要的乘客提供協助,乘客可以通過車載熒幕或應用程式,聯繫Waymo乘客支援團隊,該團隊會立即聯繫緊急支援,直到問題解決為止。

舊金山警方就建議民眾遇到罪案發生時,應立即打911報警,如果危險是發生在車外,民眾應該留在車內,鎖好門窗,等到危險解除後再下車。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。