【國際新聞】美國向全球所有國家徵收對等關稅 8月1日開始實施

美國向全球所有國家徵收的對等關稅,將於8月1日開始實施,特朗普政府週四公佈,美國向一些國家徵收的新關稅率,其中向加拿大徵收的關稅提高到35%。

在8月1日對等關稅實施的前夕,總統特朗普週四表示,美國向加拿大徵收的入口關稅,將由25%提高至35%,8月1日生效。

白宮週四晚也陸續公佈美國對一些國家徵收的新入口關稅率,特朗普發聲明表示,部份國家已經同意或就快同意跟美國達成有意義的貿易和安全承諾,但其他國家並沒有跟美國談判或,所提出的條件不足以解決貿易不平衡的問題,又或者跟美國的經濟和國家安全問題上不接軌。

白宮週四晚公佈經過調整後最新的關稅率,稅率比較高的國家,譬如美國向敘利亞徵收的入口關稅是41%,寮國和緬甸是40%,瑞典是39%,伊拉克和塞爾維亞是35%,南非、阿爾及利亞、利比亞是30%。

另外,特朗普本星期簽署多項行政命令,有部份國家將要面臨更高的關稅,譬如巴西的關稅率達到50%,美國向印度徵收25%的新關稅,在額外加罰款是因為印度對美國貨品徵收的高關稅率,以及印度持續購買俄羅斯石油和軍備,菲律賓和印尼的關稅率是19%,美國向日本、南韓和歐盟徵收的入口關稅是15%。

