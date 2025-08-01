【國際新聞】美國向全球所有國家徵收對等關稅 8月1日開始實施

【KTSF 張麗月報導】

美國向全球所有國家徵收的對等關稅，將於8月1日開始實施，特朗普政府週四公佈，美國向一些國家徵收的新關稅率，其中向加拿大徵收的關稅提高到35%。

在8月1日對等關稅實施的前夕，總統特朗普週四表示，美國向加拿大徵收的入口關稅，將由25%提高至35%，8月1日生效。

白宮週四晚也陸續公佈美國對一些國家徵收的新入口關稅率，特朗普發聲明表示，部份國家已經同意或就快同意跟美國達成有意義的貿易和安全承諾，但其他國家並沒有跟美國談判或，所提出的條件不足以解決貿易不平衡的問題，又或者跟美國的經濟和國家安全問題上不接軌。

白宮週四晚公佈經過調整後最新的關稅率，稅率比較高的國家，譬如美國向敘利亞徵收的入口關稅是41%，寮國和緬甸是40%，瑞典是39%，伊拉克和塞爾維亞是35%，南非、阿爾及利亞、利比亞是30%。

另外，特朗普本星期簽署多項行政命令，有部份國家將要面臨更高的關稅，譬如巴西的關稅率達到50%，美國向印度徵收25%的新關稅，在額外加罰款是因為印度對美國貨品徵收的高關稅率，以及印度持續購買俄羅斯石油和軍備，菲律賓和印尼的關稅率是19%，美國向日本、南韓和歐盟徵收的入口關稅是15%。

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