【灣區新聞】舊金山田德隆區酒店式散房長者公寓有單位出租 適合獨居

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）田德隆區一棟酒店式散房長者公寓有單位出租，適合一人居住。

位於舊金山田德隆區Ellis街174號的Maria Manor長者公寓，有13個單位出租，這棟散房公寓每個單位都有洗手間，以及簡單的廚房設施，就像一個酒店房間。

每個單位197平方英尺，適合一個人居住，可以養一隻寵物，租金是租客收入的三份一。

收入限制方面，地區收入中位數50%的申請人，年收入不超過54,550元；地區收入中位數60%的申請人，年收入不超過65,450元。

這個地點鄰近聯合廣場與Market街，交通方便，有捷運以及Muni公車。

申請截止日期是8月20日下午5時，如果今次抽不中，符合資格的申請人會列入輪候名單，總共有500個名額。

詳情可點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W7y000005KZ3ZEAW

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