【灣區新聞】舊金山田德隆區酒店式散房長者公寓有單位出租 適合獨居

舊金山(三藩市)田德隆區一棟酒店式散房長者公寓有單位出租,適合一人居住。

位於舊金山田德隆區Ellis街174號的Maria Manor長者公寓,有13個單位出租,這棟散房公寓每個單位都有洗手間,以及簡單的廚房設施,就像一個酒店房間。

每個單位197平方英尺,適合一個人居住,可以養一隻寵物,租金是租客收入的三份一。

收入限制方面,地區收入中位數50%的申請人,年收入不超過54,550元;地區收入中位數60%的申請人,年收入不超過65,450元。

這個地點鄰近聯合廣場與Market街,交通方便,有捷運以及Muni公車。

申請截止日期是8月20日下午5時,如果今次抽不中,符合資格的申請人會列入輪候名單,總共有500個名額。

詳情可點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W7y000005KZ3ZEAW

