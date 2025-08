【KTSF】

週四晚,中半島San Mateo市92號州際公路一個出口處發生致命車禍,30歲的女司機當場死亡,她兩個分別5歲和7歲的兒子重傷送院。

車禍發生於週四傍晚6時許,初步調查顯示,一架福特汽車當時正從92號公路東行方向駛出Alameda de las Pulgas出口處,當時路口正紅燈,但肇事司機未有停車,直接撞上一架在綠燈正沿Alameda大道向北行駛的

Toyota Prius汽車。

Toyota車上的30歲女司機當場死亡,她兩個分別5歲和7歲的兒子則重傷送院,至於肇事的福特汽車司機就受輕傷。

警方指已經排除肇事司機酒駕的可能,案件仍然調查中。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。