【灣區新聞】舊金山市參議會一讀通過法令 華埠和日落區有機會設立無家可歸庇護所（視頻）

【KTSF】

舊金山（三藩市）參議會週二以9比2投票贊成一讀通過《全市公平設立庇護所、過渡房屋以及精神服務》法令，法令規定，所有未來由市府資助的無家可歸者庇護所、臨時住所以及精神服務設施的選址，都必須遵循公平份額規則，但是該項法令也有豁免情況，如果該社區為無家可歸人士提供超過足夠的庇護所，即可申請豁免。

根據市府預算委員會議公佈的一份去年對無家可歸人口，以及庇護所數量的統計，最多無家可歸者沒有獲得服務的社區是Bayview，有886人，其次是田德隆區有836人，但田德隆區現有1254個庇護所床位，所以符合豁免要求，不必設立新庇護所。

華埠有45名無家可歸者，而日落區則有164人。

由於華埠和日落區現時並無設立無家可歸者庇護所，因此不會獲得豁免。

代表這兩個區的市參事，分別是第三區的李爾德（Danny Sauter），以及第四區的殷嘉立（Joel Engardio）都投下贊成票。

李爾德說：「從多方面看來，第三區的服務密集度是第二高，乃因五年來Lower Nob Hill的集中。」

殷嘉立說：「我反對這項立法的原始版本，但與市長合作修改過很多次了，所以我支持這項立法，因為它賦予市長靈活性，讓他可以採取必要的措施，來解決無家可歸問題，不會在不需要的地方強制建造臨時庇護所。」

舊金山有八個社區可申請豁免設立更多庇護所，其中包括金融區、Lone Mountain、Nob Hill、Outer Richmond、Potrero Hill、SoMa、田德隆，以及Western Addition。

另外，法令也規定，市府自助的新庇護所選址，必須距離現有庇護所300呎外，以防止收容所過度集中。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。