【灣區新聞】舊金山市參議會一讀通過法令 華埠和日落區有機會設立無家可歸庇護所（視頻）

舊金山(三藩市)參議會週二以9比2投票贊成一讀通過《全市公平設立庇護所、過渡房屋以及精神服務》法令,法令規定,所有未來由市府資助的無家可歸者庇護所、臨時住所以及精神服務設施的選址,都必須遵循公平份額規則,但是該項法令也有豁免情況,如果該社區為無家可歸人士提供超過足夠的庇護所,即可申請豁免。

根據市府預算委員會議公佈的一份去年對無家可歸人口,以及庇護所數量的統計,最多無家可歸者沒有獲得服務的社區是Bayview,有886人,其次是田德隆區有836人,但田德隆區現有1254個庇護所床位,所以符合豁免要求,不必設立新庇護所。

華埠有45名無家可歸者,而日落區則有164人。

由於華埠和日落區現時並無設立無家可歸者庇護所,因此不會獲得豁免。

代表這兩個區的市參事,分別是第三區的李爾德(Danny Sauter),以及第四區的殷嘉立(Joel Engardio)都投下贊成票。

李爾德說:「從多方面看來,第三區的服務密集度是第二高,乃因五年來Lower Nob Hill的集中。」

殷嘉立說:「我反對這項立法的原始版本,但與市長合作修改過很多次了,所以我支持這項立法,因為它賦予市長靈活性,讓他可以採取必要的措施,來解決無家可歸問題,不會在不需要的地方強制建造臨時庇護所。」

舊金山有八個社區可申請豁免設立更多庇護所,其中包括金融區、Lone Mountain、Nob Hill、Outer Richmond、Potrero Hill、SoMa、田德隆,以及Western Addition。

另外,法令也規定,市府自助的新庇護所選址,必須距離現有庇護所300呎外,以防止收容所過度集中。

