【KTSF】

蒙大拿州一間酒吧週五早上發生槍擊案,造成4人死亡,槍手仍然在逃。

根據負責調查案件的蒙大拿州刑事調查部稱,槍擊案發生在週五早上10時半左右,位於當地Anaconda鎮一間酒吧,4人當場死亡,槍手仍然在逃。

根據公開記錄,疑犯為45歲的Michael Paul Brown,住在酒吧隔壁,當局已經派出特警隊在他的住所搜查。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。