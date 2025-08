【灣區新聞】Fremont市16歲亞裔女孩仍失蹤 警方稱可能離家出走與網友見面（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣Fremont市16歲失蹤亞裔女孩Katie Hong至今仍下落不明,警方稱Katie可能是離家出走與網友見面。

佛利蒙警方週四表示,Katie給家人留了紙條,打算離家出走,並可能與知道的網友見面。

紙條表示,她不知道這些網友的真實姓名,他們也不會告訴她。

Katie住在Fremont Queens Park Court,家人最後一次看到她是上星期五傍晚6時20分。

警方表示,Katie家附近的多個監視器,拍到她在上周五被報失蹤時,獨自從住所步行到距離她住所不到一英里的Irvington社區公園,最後一次被拍到是正穿過Blacow Road夾Grimmer Boulevard的加油站,朝Irvington社區公園走去。

Katie的父母接受主流媒體採訪表示,Katie覺得讓雙親失望。

他們表示,她的確犯錯,每個人都會犯錯,但不代表他們對她失望。

許多人包括Fremont市長都在社交媒體呼喚Katie趕快回家,家人說,她的手機還沒找到。

任何知道她下落的人,請報警(510) 790-6800。

