【全國新聞】美國7月份就業數據極度疲弱 特朗普開除勞工部統計局總監

最新公佈的7月份就業數據極度疲弱,令人失望,也拖累股市大跌,總統特朗普已經下令立即開除負責監管就業數據的勞工部統計局的總監。

根據勞工部最新的數據,7月份只是增加7.3萬份工作,遠比預期的11.5萬份為少,令人大失所望,並大幅下調5月和6月份增加的職位數目,合共減少25.8萬份工作,令就業市場顯得更加疲弱,反映出招聘明顯減慢。

特朗普政府的貿易政策令商業癱瘓,也令人質疑美國的經濟前景,而全國失業率7月份也升至4.2%。

對此,特朗普週五在他的社交媒體上發帖文表示,已經指示他的政府團隊,解僱負責監管就業數據的勞工部統計局總監Erika McEntarfer,指控她在沒有證據情況下,基於政治目的而操縱數字。

特朗普說,McEntarfer是前朝拜登政府政治委任的官員,她的空缺將會由更有能力和更有資格的人擔任。

特朗普又說,好像這樣重要的就業數據,必須要公平和準確,不可以為了政治目的而加以操縱。

McEntarfer是勞工經濟學家,曾經分別在人口普查局和財政部等多個聯邦政府部門工作20年。

特朗普又指控McEntarfer在2024年總統大選之前造假就業數據,有利當時特朗普的競選對手,民主黨的賀錦麗。

