【全國新聞】特朗普政府加強移民執法 令身為罪案目擊證人的無證移民面臨更大風險

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府加強移民執法,令身為罪案目擊證人的無證移民面臨更大風險,有代表灣區的國會議員提出法案,建議對證人和罪案受害人提供更多保護。

聯邦眾議員Jimmy Panetta週四在南灣聖荷西宣佈提出一項新法案,目的是為與執法部門合作的無證移民證人,以及罪案受害者提供更多法律保護。

目前U和T簽證分別提供予與警方合作的罪案受害者和證人,以及人口販運的受害者和證人。

這項法案將取消U簽證每年1萬,和T簽證每年5千張的簽證上限,明確訂出工作許可證的審核時間表,並禁止在案件審核期間對申請人進行拘留或遣返。

Panetta表示,這將有助於重建公眾對政府的信任。

Panetta說:「這項法案不僅能讓我們在法庭上伸張正義,也能為我們的社區提供安全保障,並加強我們對民主制度的信任,這在當前尤為重要。」

Panetta指出,特朗普政府已開始在聖荷西市鎖定這類持U和T簽證的申請者,當地有超過四成居民為移民。

