【全國新聞】海嘯週二晚抵達夏威夷 一度引發民眾恐慌（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

俄羅斯堪察加半島外海8.8強震，夏威夷第一波海嘯在當地時間29日晚上7時30分抵達，一度引發民眾恐慌，不過太平洋海嘯預警中心表示，最糟糕的時刻已經結束，夏威夷也在當地時間晚上10點多解除警報，宣布撤離的民眾可以安心回家。

這是夏威夷茂宜島Target週三上午的情況，週二搶購一空的水，週三已全部補齊，住在Saratoga的陳家寧，抵達夏威夷茂宜島（Maui）沒多久，就接到海嘯警報。

她說，夏威夷的海岸線全部關閉，叫大家離開海邊前往內陸或高地，當時她正在警戒區外圍買東西，高速公路大塞車。

陳家寧說：「從下午開始手機就有警報，每30分鐘一次，最後每10分鐘就通知大家，趕緊疏散到內陸和高地，公路大塞車，超市停車場也擠滿，超市貨源足夠很多人買水。」

從她的房子可以看到北邊和南邊的海岸線，但一切平靜。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，夏威夷歐胡島（Oahu）北岸遭受4英尺的海嘯襲擊，茂宜島中北部遭受超過5英尺的海嘯侵襲。

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示，到目前為止，沒有看到造成災禍的巨浪衝擊，鬆了一口氣，雖然機場沒有受到海嘯影響，但飛往茂宜島和從茂宜島起飛的所有航班都已取消，導致約200人滯留在航廈內。

陳家寧說，慶幸沒有災情傳出，雖然手機每十分鐘就發出警報，但她覺得這次是一次很好的演習。

陳家寧說：「當地新聞都有直播，一直說明情況，所幸沒有災情，算是一個很好的演習準備。」

在記者訪問陳家寧的時候，夏威夷的海嘯警告已經解除，避難所已經關閉，但還是呼籲居民遊客不要靠近海邊，以免有大浪。

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