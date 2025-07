【全國新聞】海嘯週二晚抵達夏威夷 一度引發民眾恐慌（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

俄羅斯堪察加半島外海8.8強震,夏威夷第一波海嘯在當地時間29日晚上7時30分抵達,一度引發民眾恐慌,不過太平洋海嘯預警中心表示,最糟糕的時刻已經結束,夏威夷也在當地時間晚上10點多解除警報,宣布撤離的民眾可以安心回家。

這是夏威夷茂宜島Target週三上午的情況,週二搶購一空的水,週三已全部補齊,住在Saratoga的陳家寧,抵達夏威夷茂宜島(Maui)沒多久,就接到海嘯警報。

她說,夏威夷的海岸線全部關閉,叫大家離開海邊前往內陸或高地,當時她正在警戒區外圍買東西,高速公路大塞車。

陳家寧說:「從下午開始手機就有警報,每30分鐘一次,最後每10分鐘就通知大家,趕緊疏散到內陸和高地,公路大塞車,超市停車場也擠滿,超市貨源足夠很多人買水。」

從她的房子可以看到北邊和南邊的海岸線,但一切平靜。

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的數據,夏威夷歐胡島(Oahu)北岸遭受4英尺的海嘯襲擊,茂宜島中北部遭受超過5英尺的海嘯侵襲。

夏威夷州長葛林(Josh Green)表示,到目前為止,沒有看到造成災禍的巨浪衝擊,鬆了一口氣,雖然機場沒有受到海嘯影響,但飛往茂宜島和從茂宜島起飛的所有航班都已取消,導致約200人滯留在航廈內。

陳家寧說,慶幸沒有災情傳出,雖然手機每十分鐘就發出警報,但她覺得這次是一次很好的演習。

陳家寧說:「當地新聞都有直播,一直說明情況,所幸沒有災情,算是一個很好的演習準備。」

在記者訪問陳家寧的時候,夏威夷的海嘯警告已經解除,避難所已經關閉,但還是呼籲居民遊客不要靠近海邊,以免有大浪。

