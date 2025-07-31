【灣區新聞】國家氣象局一度對灣區發海嘯警告 沿海居民如何應對（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國家氣象局週三上午解除對灣區的海嘯警告，改為發出警示，沿海城市的居民如何應對。

國家氣象局表示，海嘯引發的海浪，大約在凌晨1點12分到達灣區，在解除海嘯警報之後，在下午改為發出警示，指強勁的海浪持續出現，對游泳人士和在海上行駛的船隻都還存在危險，當局仍舊要住在沿海城市的居民保持警惕。

週三中午，這些在中半島Pacifica市在海邊散步的居民，對警示冷靜應對。

居民說：「我的理解是，警報是在昨晚，今天沒有收到警報，一切似乎正常。」

另一名居民說：「這是我例常的散步，我也要來看海邊的鳥兒。」

San Mateo縣府則提醒縣內居民，需要對緊急情況做準備，這包括準備一個及時逃生需要的緊急包，和登記SMC Alert，透過手機接收San Mateo縣緊急應對部門的警報訊息。

San Mateo縣也提醒民眾，本週六在San Mateo市San Mateo County Event Center舉行免費的災難預備日，上午10點至下午2點，將有免費的講座與資訊。

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