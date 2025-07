【灣區新聞】國家氣象局一度對灣區發海嘯警告 沿海居民如何應對（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國家氣象局週三上午解除對灣區的海嘯警告,改為發出警示,沿海城市的居民如何應對。

國家氣象局表示,海嘯引發的海浪,大約在凌晨1點12分到達灣區,在解除海嘯警報之後,在下午改為發出警示,指強勁的海浪持續出現,對游泳人士和在海上行駛的船隻都還存在危險,當局仍舊要住在沿海城市的居民保持警惕。

週三中午,這些在中半島Pacifica市在海邊散步的居民,對警示冷靜應對。

居民說:「我的理解是,警報是在昨晚,今天沒有收到警報,一切似乎正常。」

另一名居民說:「這是我例常的散步,我也要來看海邊的鳥兒。」

San Mateo縣府則提醒縣內居民,需要對緊急情況做準備,這包括準備一個及時逃生需要的緊急包,和登記SMC Alert,透過手機接收San Mateo縣緊急應對部門的警報訊息。

San Mateo縣也提醒民眾,本週六在San Mateo市San Mateo County Event Center舉行免費的災難預備日,上午10點至下午2點,將有免費的講座與資訊。

