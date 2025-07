【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府建議廢除環保署去規管溫室氣體廢氣排放的氣候政策。

特朗普政府的環保署週二宣布,計劃廢除一項在2009年作出的認定,指二氧化碳和其他溫室氣體,危害公眾健康,這項發現是用來制定氣候法規的核心依據,也是用來規管汽車、工廠和發電廠等排放的溫室廢氣。

分析指出,如果此舉最終獲得通過,有可能廢除現有的汽車、工廠和發電廠等的溫室氣體排放限制,並且阻止政府未來制定新的氣候變化法規。

環保署署長Lee Zeldin指,今次的建議,是美國史上最大規模的放寬管制行動,他又指氣候變化是一種教條,而不是自然科學。

