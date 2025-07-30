【加州新聞】加大2025年秋季錄取逾10萬加州居民新生 創下新高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州大學（UC）公布，2025秋季錄取超過10萬名加州居民新生，創下該校至今錄取本地新生人數最多的一屆。

根據加州大學校長辦公室週一發布的數據，100,947名加州居民大一新生收到錄取通知書，比去年的93,990份多，加州本地大一新生的錄取率，從2024年的70%上升至77%。

2025/26學年，加州大學從205,348名申請者中，錄取了149,368名大一新生，包括本地生和國際學生，整體錄取率從去年的66%上升至73%。

外州學生的錄取率增加了9%，國際學生的錄取率甚至增加了17%，原因是國際學生入讀的不確定性增加。

補教業者分析這個現象，主要是因為特朗普總統對外籍學生的政策，導致大學無法預測國際學生的報到率。

新法教育華裔市場行銷總監何怡平說：「5月特朗普一系列的法案，跟哈佛、普林斯頓、哥倫比亞槓上，所以很多學校I20學生簽證發不出來，發不出來，學校就說那不行，我錄取率那麼多，報到率低，學校沒錢，所以很多候補名單人全部補上來了。」

往年候補學生，在5月1日就會收到正取通知，但是今年有的學生都已經決定，放棄夢想學校的正取希望，準備前往其他的學校，結果卻又在6月甚至7月學校快開學，又收到正取通知。

何怡平說：「如果我今天申請UC，我只有Riverside，我備取到UC San Diego、Santa Baraba，但我可能會去波士頓大學，如果這兩個學校把我從備取變正取，我是不是一定留在加州。」

此外，2025年秋季入學的新生，主要是出生在2007年，是有史以來最高的出生人數，甚至超過了嬰兒潮的高峰，出生人數為431.7萬人，也象徵今年大學申請十分激烈。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。