英國宣布將於9月承認巴勒斯坦國,除非以色列同意停火等條件。

首相施紀賢與內閣成員召開緊急會議後說,目前無法容忍加沙的人道危機情況,兩國方案的可能性亦不斷減少,認為要有長期方案解決問題,決定9月的聯合國大會承認巴勒斯坦國,除非以色列採取實質措施,包括立即停火、重振兩國方案討論、不會吞併西岸、解除人道救援物資輸送限制,同時哈馬斯要釋放所有人質並承諾不接管加沙。

以色列總理內塔尼亞胡批評英國的聲明獎勵發動恐襲的哈馬斯。

