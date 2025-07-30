【灣區新聞】舊金山市長羅偉簽新法 禁大型露營車長期停泊街道（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）週二簽署新法例，禁止大型露營車長期停泊在市內的街道上，他同時承諾，市府會盡力為居住在露營車的無家可歸家庭提供長遠的居所。

市長辦公室提供的資料顯示，今年5月，舊金山總共有501輛大型露營車停泊在街上，其中437輛車用作居住的地方，市長羅偉週二簽署法例，禁止露營車長期停在路邊。

羅偉說：「我們會在全市實施兩小時停車限制，並會持續執行，有需要時，居住在大型車的家庭，如積極地參與市府提供的服務，在過渡到住入長期房屋的期間，他們可獲得臨時泊車許可，但露營車長期在街上停留，我們不會再容忍。」

代表Lake Merced一帶的第七區市參事梅義加（Myrna Melgar）指出，露營車不適合家庭長期居住，特別是對兒童的成長不健康，而另一方面，露營車作為居所的現象，對居住在附近的家庭也不衛生，因為帶來垃圾、污水，以及阻塞街道的問題。

她表示，市府已經成功協助部分家庭搬遷到房屋居住。

梅義加說：「我們過去三年半內協助52個家庭搬到較佳的地方，脫離露營車，其中許多人入住在市內西邊地區的空置公寓單位，並得到租金津貼，我覺得這是成功的，目標是他們成功地住在房屋裡。」

市府12個部門聯合執法，其中包括派出外展人員，用不同的語言關懷居住在露營車的家庭，並提供幫助。

市府將動用C提案籌得的錢，為無家可歸家庭提供房屋，其中包括提供租金津貼，市府也會收購露營車，用金錢鼓勵無家可歸人士搬到長期房屋。

羅偉說：「這是舊金山新的一天，代表舊金山將會有更清潔和更安全的街道，更多人居住在室內，如果你想住在露營車，你可以離開舊金山，大家可以選擇。」

市長簽署新法例30日之後，市府將會開始外展工作，而再等多兩個月，就會開始取締市內的露營車住所。

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