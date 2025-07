【灣區新聞】舊金山市長羅偉簽新法 禁大型露營車長期停泊街道（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長羅偉(Daniel Lurie)週二簽署新法例,禁止大型露營車長期停泊在市內的街道上,他同時承諾,市府會盡力為居住在露營車的無家可歸家庭提供長遠的居所。

市長辦公室提供的資料顯示,今年5月,舊金山總共有501輛大型露營車停泊在街上,其中437輛車用作居住的地方,市長羅偉週二簽署法例,禁止露營車長期停在路邊。

羅偉說:「我們會在全市實施兩小時停車限制,並會持續執行,有需要時,居住在大型車的家庭,如積極地參與市府提供的服務,在過渡到住入長期房屋的期間,他們可獲得臨時泊車許可,但露營車長期在街上停留,我們不會再容忍。」

代表Lake Merced一帶的第七區市參事梅義加(Myrna Melgar)指出,露營車不適合家庭長期居住,特別是對兒童的成長不健康,而另一方面,露營車作為居所的現象,對居住在附近的家庭也不衛生,因為帶來垃圾、污水,以及阻塞街道的問題。

她表示,市府已經成功協助部分家庭搬遷到房屋居住。

梅義加說:「我們過去三年半內協助52個家庭搬到較佳的地方,脫離露營車,其中許多人入住在市內西邊地區的空置公寓單位,並得到租金津貼,我覺得這是成功的,目標是他們成功地住在房屋裡。」

市府12個部門聯合執法,其中包括派出外展人員,用不同的語言關懷居住在露營車的家庭,並提供幫助。

市府將動用C提案籌得的錢,為無家可歸家庭提供房屋,其中包括提供租金津貼,市府也會收購露營車,用金錢鼓勵無家可歸人士搬到長期房屋。

羅偉說:「這是舊金山新的一天,代表舊金山將會有更清潔和更安全的街道,更多人居住在室內,如果你想住在露營車,你可以離開舊金山,大家可以選擇。」

市長簽署新法例30日之後,市府將會開始外展工作,而再等多兩個月,就會開始取締市內的露營車住所。

