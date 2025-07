【全國新聞】參議院有共和黨人動議向美國家庭發關稅回饋支票

【KTSF 張麗月報導】

在國會參議院有共和黨人動議向美國家庭發關稅回饋支票,究竟發幾多?

密蘇里州聯邦參議員Josh Hawley在週一提出關稅回饋支票法案,他表示,這項法案讓辛勤工作的美國民眾可以受惠於特朗普總統的還富於民。

法案若然成為法例,聯邦政府會在本年內向美國民眾發支票,每個成年人及小孩至少可以獲得600元,如果關稅收入超標,支票的金額就會更高。

法案也主張年收入超過一個限度時,就將回饋金額減少,比如年收入超過15萬的聯合報稅戶,一家之長年收入超過11萬2500元,單身人士年收入超過7.5萬元,所獲得的回饋金會減少5%。

據NBC新聞報導,國會眾議長約翰遜並不熱衷於向民眾發放現金支票,所以Hawly的法案在國會兩院會有不少困難要克服。

財政部報告6月份關稅收入總額270億元,比5月份高出4億,但受新關稅政策影響,通脹率也稍為升高。

獨立的稅務基金組織預計,特朗普的關稅政策在十年內,會為美國帶來2.5萬億收入,但價格上升,也令美國家庭在今年就會繳稅多大約1300元,明年會繳稅多1700元。

