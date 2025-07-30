【全國新聞】參議院有共和黨人動議向美國家庭發關稅回饋支票

【KTSF 張麗月報導】

在國會參議院有共和黨人動議向美國家庭發關稅回饋支票，究竟發幾多？

密蘇里州聯邦參議員Josh Hawley在週一提出關稅回饋支票法案，他表示，這項法案讓辛勤工作的美國民眾可以受惠於特朗普總統的還富於民。

法案若然成為法例，聯邦政府會在本年內向美國民眾發支票，每個成年人及小孩至少可以獲得600元，如果關稅收入超標，支票的金額就會更高。

法案也主張年收入超過一個限度時，就將回饋金額減少，比如年收入超過15萬的聯合報稅戶，一家之長年收入超過11萬2500元，單身人士年收入超過7.5萬元，所獲得的回饋金會減少5%。

據NBC新聞報導，國會眾議長約翰遜並不熱衷於向民眾發放現金支票，所以Hawly的法案在國會兩院會有不少困難要克服。

財政部報告6月份關稅收入總額270億元，比5月份高出4億，但受新關稅政策影響，通脹率也稍為升高。

獨立的稅務基金組織預計，特朗普的關稅政策在十年內，會為美國帶來2.5萬億收入，但價格上升，也令美國家庭在今年就會繳稅多大約1300元，明年會繳稅多1700元。

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