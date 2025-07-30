【國際新聞】俄羅斯堪察加和千島錄數十次餘震 海嘯抵達夏威夷

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俄羅斯堪察加半島和千島群島受3至5米海嘯侵襲，並錄得數十次餘震，數人受傷。海嘯亦抵達美國夏威夷和本土西岸加州，已調低警報，另外，自然資源部一度向上海及舟山發出海嘯黃色警報，之後解除。

地震發生一刻，堪察加半島的民居劇烈搖晃，雜物散落一地。機場多塊假天花掉下懸在半空，部分更跌下。多幢建築物損毀，塔斯社報道數人受輕傷求醫。

強烈地震引發海嘯，日本北海道以北的俄羅斯千島群島掀起多次三米以上海嘯，其中一次高達5米，整座廠房被沖走，2千多人要疏散。堪察加半島部分地區亦錄得三至四米海嘯，消防安排岸邊民眾撤離，庫頁島電網受損導致停電。

美國地質調查局原本評定地震為8級，其後上調至8.8級，並錄得多次餘震，其中一次達6.9級。

俄羅斯科學院指今次是1952年以來，堪察加半島遭遇的最強烈地震。地震於本港時間接近早上7時半發生，震央位於堪察加半島城市東南百多公里，震源深度約19公里。

美國向夏威夷發出海嘯警報，關島、阿拉斯加、美加西岸發海嘯預警或監察，南北韓、台灣、菲律賓都有海嘯風險，新西蘭亦警告沿海地區可能出現異常海浪。

夏威夷下令民眾撤離，多區出現車龍。太平洋海嘯警報中心指夏威夷群島受到1至1.2米大浪衝擊，海岸防衛隊要求船隻離開港口。

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