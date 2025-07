【國際新聞】日本解除海嘯警報 部分沿海地區改發海嘯提醒

【有線新聞】

俄羅斯遠東堪察加半島以東海域發生8.8級地震,堪察加半島和日本都錄到海嘯,東北岩手縣最高錄到1.3米大浪,太平洋沿岸多個縣市下令逾200萬人撤離,仙台機場關閉跑道暫停升降。日本一度向沿海地區發出海嘯警報,之後下調至海嘯提醒。中方提醒當地公民防範海嘯風險。

俄羅斯8.8級地震引發的海嘯陸續抵達北海道和本州的太平洋沿岸,茨城縣大洗港海浪不斷沖上防波堤,岩手縣久慈港下午錄得1米多高海嘯,停泊船隻猛烈搖晃,水位短短一小時內暴漲至幾乎與路面相若。北海道根室市、八丈島八重根亦錄到80厘米高海嘯。北海道、青森、靜岡至九州宮崎縣沿海地方都發出撤離令。

智利8.8級地震後,日本再次因其他國家地震發布海嘯警報,首相石破茂警告可能出現第二、第三波海嘯。防衛省調派戰機、巡邏機和直升機在太平洋上空收集海嘯訊息。

JR東日本鐵路的東北線、常磐線、首都圈東海道線、橫須賀線等暫停服務,JR東海鐵路與西日本鐵路部分路線亦停運,宮城縣仙台機場關閉跑道,疏散機場職員和旅客。東京電力公司暫停福島第一核電站核污水排海,暫未發現異常。

和歌山縣田邊市居民駕車撤離,馬路有長長車龍。三重縣熊野市一名58歲女子撤離時,連人帶車跌落懸崖,送院搶救死亡,消防表示她曾通知家人,正前往地勢較高地方暫避。北海道函館、鵡川町等多地不少人走上屋頂暫避。

中國駐福岡總領事館發布緊急提醒,宮崎、大分、鹿兒島及沖繩沿海地區的中國公民防範海嘯風險,遠離海邊前往高處,做好防災、應急避難等準備,確保人身安全。

