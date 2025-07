【灣區新聞】舊金山兩華裔市參事動議設立獨立藥房行動委員會 推廣獨立社區藥房（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山(三藩市)市參事陳詩敏(Connie Chan)和陳小焱(Chyanne Chen)聯合動議修改行政法,要求設立獨立藥房行動委員會,推廣獨立社區藥房。

第一區市參事陳詩敏和第十一區市參事陳小焱,週二在華埠美麗華中心商場宣布聯合動議修改一項行政法案,設立一個獨立藥房行動委員會(Independent Pharmacy Task Force)。

這個行動委員會有三個重點,一是評估市府的公共衛生局,如何審批藥品批發商以及允許藥品進入獨立社區藥房的資格,二是將340B計劃普及到獨立社區藥房,340B計劃是聯邦項目,以可負擔的價格,向低收入人士銷售藥品,三是簡化藥房申請許可的流程。

第一區市參事陳詩敏說:「近年來,我們看到Walgreens和CVS等很多連鎖藥房不斷在舊金山關閉,我們意識到舊金山華埠需要好像康健這樣的獨立藥房。」

康健藥房在舊金山華埠開業38年,它的負責人表示,當初開業時華埠有十間社區藥房,現在僅剩三間,他指出經營社區藥房的挑戰很大。

康健藥房負責人勞勁良(Peter Lo)說:「我們有很多機構管制我們,我們的收入是由保險公司決定,中間有PBM管制,所以我們的收入有時很微薄,競爭有時不公平,對手是大企業,我們只是小商業。」

聯合動議提案的陳小焱提及,該行動委員會希望將中西藥結合在社區藥房銷售。

陳小焱說:「中西醫在文化和語言上對我們社區有很大需求,怎樣可以在文化上繼續服務好他們,在針灸中醫藥方面怎樣融合一起,令藥房可以有更多可發展的空間。」

華埠經營中藥有53年歷史的依力臣參茸藥行表示支持。

依力臣參茸藥行負責人劉源凱說:「市面上很多中成藥是介乎中西藥之間,比如藥膏和皮膚膏,嚴格來講是一種西藥,雖然在中藥房有賣,如果我們能夠將中西藥房合併,我們介紹此類藥品,給我們的消費者或病患者時,我覺得作用更大。」

該修正案將會提交给參事會內相關委員會進行審議,若在委員會獲得通過,就會交給參事會進行投票。

