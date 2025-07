【加州新聞】前副總統賀錦麗宣佈不競選加州州長 不排除2028年再選總統（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

前副總統賀錦麗宣佈明年不會競選加州州長,但不排除她仍可能在2028年第三次參選總統。

賀錦麗辦公室週三在社交平台發聲明稱,經過6個月的反思,和考慮了最佳的方式,繼續捍衛她的價值觀後,決定暫時退一步,不參加公職選舉,經過深思熟慮後,決定不參加2026年的州長競選,但就期待著再次出發,聆聽美國人民的聲音,幫助全國各地的民主黨人勇敢作戰,並在未來幾個月內,分享更多有關她的計劃細節,看來她似乎為2028年再次參選總統留了後路。

賀錦麗的知名度廣為人知,在擔任加州聯邦參議員和副總統之前,曾被選為加州司法部長和舊金山(三藩市)地檢官,加上強大的籌款能力,若她參選州長,被認為很大可能勝出,取代即將到期的現任州長紐森。

現時宣布參選州長的人還包括副州長Eleni Kounalakis 、前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa、前加州參議院主席Toni Atkins、加州校監Tony Thurmond、前加州審計長余淑婷、前聯邦衛生部長Xavier Becerra、前眾議員Katie Porter,他們都是民主黨人。

共和黨方面的參選人就有南加州Riverside縣警長Chad Bianco,和保守派評論員Steve Hilton。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。