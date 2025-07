【灣區新聞】韓裔美國永久居民外遊回美時在舊金山國際機場被拘留至少一週（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聯邦當局在舊金山國際機場將一名來自韓國的美國永久居民,拘留了至少一週,他十幾年前曾因在德州持有大麻而被控輕罪。

據舊金山紀事報報導,被拘留的綠卡持有人是40歲的Tae Heung “Will” Kim,他自5歲起就居住在美國,目前是德州農工大學的博士生,正在研究萊姆病疫苗。

Kim的律師之一Chris Godshall-Bennett稱,Kim於7月21日從韓國抵達機場後,在安檢處被拘留,他在2011年,因在德州持有少量大麻被判輕罪,已完成社區服務性勞役。

美國海關和邊境保護局(CBP)發言人週二在一份聲明中表示,Kim目前被ICE拘留,正在等待驅逐程序。

截至週二上午,尚不清楚Kim是否仍被關押在機場,還是已被轉移到拘留中心。

Kim的律師表示,移民官員沒有告訴他們拘留Kim的原因,也沒有允許他們與他聯繫。

根據ICE的最新數據,與拜登政府執政的最後六個月相比,今年在北加州逮捕的移民人數增加了約70%。

Kim的律師表示,他們找藉口驅逐非公民,並且抓住一切機會驅逐盡可能多的人。

