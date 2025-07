【財經新聞】聯儲局維持利率不變 包維爾稱如非特朗普關稅政策一早已減息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定維持利率不變。

今次是今年內第五次維持利率不變,聯邦短期基金利率保持在大約4.3厘,聯儲局在去年曾經減息三次,合共減了1厘。

主席包維爾說,如果不是總統特朗普的關稅政策,聯儲局可能一早已經減息,包維爾及其他聯儲局官員都認為,必須觀察入口關稅,對通脹和整體經濟帶來的衝擊之後,才決定利率政策的走勢。

至今關稅只是對某些貨品增加了成本,譬如家庭電器、家具和玩具等,整體通脹只是輕微上漲,漲幅比許多經濟專家預期的為少。

包維爾又說,通脹已經從2022年中的高峰大幅回落,但相對局方2%目標,通脹仍然在某程度上升高,服務業通脹就繼續得到舒緩,但關稅正在推高部份貨品的物價。

包維爾說:「委員會大部份成員認為,通脹略高於(2%)目標,最高就業成為焦點,需要採取溫和限制性的思維、立場去定政策。」

對於今次不減息決定,聯儲局的決策官員也出現意見分歧,有兩名理事贊成減息,其餘九名官員包括包維爾在內,都堅持按兵不動。

今次是超過30年來,首次在華盛頓七名理事中,有兩人持有不同立場,另一名理事Adriana Kugler週三缺席,沒有投票。

