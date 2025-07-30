【財經新聞】聯儲局維持利率不變 包維爾稱如非特朗普關稅政策一早已減息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定維持利率不變。

今次是今年內第五次維持利率不變，聯邦短期基金利率保持在大約4.3厘，聯儲局在去年曾經減息三次，合共減了1厘。

主席包維爾說，如果不是總統特朗普的關稅政策，聯儲局可能一早已經減息，包維爾及其他聯儲局官員都認為，必須觀察入口關稅，對通脹和整體經濟帶來的衝擊之後，才決定利率政策的走勢。

至今關稅只是對某些貨品增加了成本，譬如家庭電器、家具和玩具等，整體通脹只是輕微上漲，漲幅比許多經濟專家預期的為少。

包維爾又說，通脹已經從2022年中的高峰大幅回落，但相對局方2%目標，通脹仍然在某程度上升高，服務業通脹就繼續得到舒緩，但關稅正在推高部份貨品的物價。

包維爾說：「委員會大部份成員認為，通脹略高於（2%）目標，最高就業成為焦點，需要採取溫和限制性的思維、立場去定政策。」

對於今次不減息決定，聯儲局的決策官員也出現意見分歧，有兩名理事贊成減息，其餘九名官員包括包維爾在內，都堅持按兵不動。

今次是超過30年來，首次在華盛頓七名理事中，有兩人持有不同立場，另一名理事Adriana Kugler週三缺席，沒有投票。

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