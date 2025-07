【加州新聞】加州房屋保險公司料幾週內申請加價 監管機構通過新標準定立保費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州房屋保險公司可能在幾週內開始申請提高保費,監管機構批准一項關鍵舉措,將為新的保費制定設立標準。

今年洛杉磯1月發生災難性大火,屋主不斷聽到房屋保險費要上漲了,但是已經過了半年,保費還沒反影出來,主要原因是,保險公司正在等待監管機構的一項新措施,那就是允許保險公司使用災難模型來評估未來風險。

過往保險公司只能使用回顧性資訊,作為提高保費申請的依據,因此無法將全球暖化或其它預測的變化納入考量。

由新澤西州的Verisk公司創建的災難模型,預計將會在未來幾個星期收到加州保險公司的申請。

對於這項新措施,保險業者表示,保費上升已是不可逆的趨勢,他們也感到無奈,也對消費者感到抱歉,但是如果不上漲,保險公司只會一個一個出走加州。

保險業者李競芬說:「保險公司它的理賠已經相對的成長,而且這個氣候的變化,保險公司都有一些不可風險的預測在未來,他們都會加進去的,對我們的消費者來講是非常不公平的,但是我們那有什麼樣的一個選擇呢?因為我們住在加州。」

儘管使用災難模型來決定保費,但是李競芬認為,高風險區的屋主,可能還是很難買到屋險,退而求其次可以跟外州買,或是購買加州FAIR PLAN。

李競芬說:「我是絕對不鼓勵的,就是你不買保險,很多人說我房子都付清了,我就不要買保險了,但是你要知道你不買保險,你的房子也許蓋起來是值200萬,但是萬一你的房子出了事情,我們有責任的時候,你可能是1000萬,1億的理賠的時候,你如何能夠來承擔。」

李競芬也提供降低保費的方法說:「第一你可以提高自付額,第二就是換屋頂,第三你的房子維修要好,第四房子四周危險物,包括樹都要剪修非常遠離這個房子。」

