【加州新聞】加州房屋保險公司料幾週內申請加價 監管機構通過新標準定立保費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州房屋保險公司可能在幾週內開始申請提高保費，監管機構批准一項關鍵舉措，將為新的保費制定設立標準。

今年洛杉磯1月發生災難性大火，屋主不斷聽到房屋保險費要上漲了，但是已經過了半年，保費還沒反影出來，主要原因是，保險公司正在等待監管機構的一項新措施，那就是允許保險公司使用災難模型來評估未來風險。

過往保險公司只能使用回顧性資訊，作為提高保費申請的依據，因此無法將全球暖化或其它預測的變化納入考量。

由新澤西州的Verisk公司創建的災難模型，預計將會在未來幾個星期收到加州保險公司的申請。

對於這項新措施，保險業者表示，保費上升已是不可逆的趨勢，他們也感到無奈，也對消費者感到抱歉，但是如果不上漲，保險公司只會一個一個出走加州。

保險業者李競芬說：「保險公司它的理賠已經相對的成長，而且這個氣候的變化，保險公司都有一些不可風險的預測在未來，他們都會加進去的，對我們的消費者來講是非常不公平的，但是我們那有什麼樣的一個選擇呢？因為我們住在加州。」

儘管使用災難模型來決定保費，但是李競芬認為，高風險區的屋主，可能還是很難買到屋險，退而求其次可以跟外州買，或是購買加州FAIR PLAN。

李競芬說：「我是絕對不鼓勵的，就是你不買保險，很多人說我房子都付清了，我就不要買保險了，但是你要知道你不買保險，你的房子也許蓋起來是值200萬，但是萬一你的房子出了事情，我們有責任的時候，你可能是1000萬，1億的理賠的時候，你如何能夠來承擔。」

李競芬也提供降低保費的方法說：「第一你可以提高自付額，第二就是換屋頂，第三你的房子維修要好，第四房子四周危險物，包括樹都要剪修非常遠離這個房子。」

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