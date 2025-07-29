【全國新聞】加州等20州起訴特朗普政府要求各州披露糧食券領取人的個資（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括加州在內的20個州，週一宣布向聯邦政府提出訴訟，訴訟指，特朗普政府要求各州披露數千萬低收入糧食券領取人的個人信息，包括家庭住址和社會安全號碼，既違法又令人恐懼。

這起訴訟在舊金山聯邦法院提出，舊金山紀事報報導指，加州司法部長Rob Bonta表示，特朗普總統持續以私人和敏感的個人訊息為武器，不但無法根除欺詐，反而會營造出一種恐懼的文化，讓人們不願去申請必要的服務。

這項訴訟由二十個州共同提出，也是自特朗普上任以來，加州控告聯邦政府的第35宗訴訟。

Bonta透露，這些訴訟幾乎絕大多數都贏得聯邦法官的有利裁決。

俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計劃，是由國會在1964年通過，為全國約4200萬個美國人減輕食物的開銷，加州則有約540萬人受惠。

Bonta表示，加州人的福利總額為每月十億美元。

聯邦農業部下令各州要在5月提交這些資訊，包括過去五年來，糧食券領取人的個人資料，以便查核他們的資格，又威脅拒絕服從的州份會被扣押撥款。

提告的州份稱，許多弱勢的人士會不敢申請福利，而且這些資料會被用來追蹤移民，以及提供聯邦所反對的醫療服務的人，例如墮胎和變性照護。

紐約州司法部長Letitia James稱，聯邦政府此舉會讓食物匱乏的移民出現寒蟬效應，如果沒有糧食券計畫，很多家庭可能會吃不上飯。

對於有關訴訟，聯邦農業部並未做出評論。

四個星期前，由民主黨人領導的州份曾在舊金山聯邦法庭提出訴訟，控告特朗普政府違法，向移民局幹員提供7800萬聯邦醫療補助Medicaid低收入美國民眾的私人健康訊息，包括1500萬加州民眾。

週一提出的訴訟指，索要糧食券領取人的個資違反了一項聯邦法律，該法律禁止此類披露，除非這些資訊對該計劃的管理至關重要，訴訟還稱此類揭露也違反聯邦隱私法。

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