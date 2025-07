【全國新聞】加州等20州起訴特朗普政府要求各州披露糧食券領取人的個資（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

包括加州在內的20個州,週一宣布向聯邦政府提出訴訟,訴訟指,特朗普政府要求各州披露數千萬低收入糧食券領取人的個人信息,包括家庭住址和社會安全號碼,既違法又令人恐懼。

這起訴訟在舊金山聯邦法院提出,舊金山紀事報報導指,加州司法部長Rob Bonta表示,特朗普總統持續以私人和敏感的個人訊息為武器,不但無法根除欺詐,反而會營造出一種恐懼的文化,讓人們不願去申請必要的服務。

這項訴訟由二十個州共同提出,也是自特朗普上任以來,加州控告聯邦政府的第35宗訴訟。

Bonta透露,這些訴訟幾乎絕大多數都贏得聯邦法官的有利裁決。

俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計劃,是由國會在1964年通過,為全國約4200萬個美國人減輕食物的開銷,加州則有約540萬人受惠。

Bonta表示,加州人的福利總額為每月十億美元。

聯邦農業部下令各州要在5月提交這些資訊,包括過去五年來,糧食券領取人的個人資料,以便查核他們的資格,又威脅拒絕服從的州份會被扣押撥款。

提告的州份稱,許多弱勢的人士會不敢申請福利,而且這些資料會被用來追蹤移民,以及提供聯邦所反對的醫療服務的人,例如墮胎和變性照護。

紐約州司法部長Letitia James稱,聯邦政府此舉會讓食物匱乏的移民出現寒蟬效應,如果沒有糧食券計畫,很多家庭可能會吃不上飯。

對於有關訴訟,聯邦農業部並未做出評論。

四個星期前,由民主黨人領導的州份曾在舊金山聯邦法庭提出訴訟,控告特朗普政府違法,向移民局幹員提供7800萬聯邦醫療補助Medicaid低收入美國民眾的私人健康訊息,包括1500萬加州民眾。

週一提出的訴訟指,索要糧食券領取人的個資違反了一項聯邦法律,該法律禁止此類披露,除非這些資訊對該計劃的管理至關重要,訴訟還稱此類揭露也違反聯邦隱私法。

