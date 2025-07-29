【灣區新聞】舊金山發生多宗未成年少女襲擊他人案件 警拘多人最小僅11歲

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）最近發生多宗未成年少女襲擊他人的案件，警方拘捕了涉案人士，年紀最小的只有11歲。

警方表示，最近一宗襲擊案的地點是Market街以南、四街100號地段，介乎Mission街和Howard街之間，26日星期六下午兩點幾，有兩個人被一群未成年少女襲擊後受傷，沒有生命危險。

警方表示，案發時有路人介入阻止，涉嫌打人的少女步行逃離現場，實時調查中心的警員知道最近發生過這類無緣無故的襲擊案，立刻把監控錄像系統拍攝到涉案人士的影像分發給巡邏警員，Taraval警察分局的便衣警員在Stonestown購物中心發現幾個人與涉案人士的外形吻合，警員調查後拘留了一個13歲和一個14歲少女，她們被票控後獲釋。

警方又扣留了一名11歲女童，按照州法例告誡她，警員與少年假釋當局商討後，根據舊金山警方的政策，將未成年疑犯當場釋放，把她們交給家長。

臨時警察局長葉培恩表示，不會容忍暴力襲擊，強調警方會動用所有資源，維持城市的安全。

警方表示，仍在調查這一連串襲擊案，呼籲市民提供資料。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。