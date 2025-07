【灣區新聞】舊金山發生多宗未成年少女襲擊他人案件 警拘多人最小僅11歲

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)最近發生多宗未成年少女襲擊他人的案件,警方拘捕了涉案人士,年紀最小的只有11歲。

警方表示,最近一宗襲擊案的地點是Market街以南、四街100號地段,介乎Mission街和Howard街之間,26日星期六下午兩點幾,有兩個人被一群未成年少女襲擊後受傷,沒有生命危險。

警方表示,案發時有路人介入阻止,涉嫌打人的少女步行逃離現場,實時調查中心的警員知道最近發生過這類無緣無故的襲擊案,立刻把監控錄像系統拍攝到涉案人士的影像分發給巡邏警員,Taraval警察分局的便衣警員在Stonestown購物中心發現幾個人與涉案人士的外形吻合,警員調查後拘留了一個13歲和一個14歲少女,她們被票控後獲釋。

警方又扣留了一名11歲女童,按照州法例告誡她,警員與少年假釋當局商討後,根據舊金山警方的政策,將未成年疑犯當場釋放,把她們交給家長。

臨時警察局長葉培恩表示,不會容忍暴力襲擊,強調警方會動用所有資源,維持城市的安全。

警方表示,仍在調查這一連串襲擊案,呼籲市民提供資料。

