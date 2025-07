【灣區新聞】舊金山市參事動議禁止新建築使用天然氣（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

有舊金山(三藩市)市參事動議禁止新建築使用天然氣,規定大型翻修工程,包括住宅和商業樓宇,全面使用電力能源。

舊金山這項名為All-Electric Major Renovations,全電力大型翻修提案,是由第8區市參事及市參議會主席Rafael Mandelman提出,目的是減少溫室氣體排放,支持清潔能源。

其實該項提案是基於舊金山在2020年首次通過的全電力新建築條例(All-Electric New Construction Ordinance)的進一步延伸。

第8區市參事Rafael Mandelman說:「我們經要求舊金山內的新建築必須全用電力,擴大範圍到民眾翻修其家或樓宇,完全安裝新系統時,必須安裝電力系統,而不是天然氣系統。」

該提案規定2026年之後的大型翻修的建築物,使用或改用全電力能源,但提案也設有豁免情況,包括物理和技術上不可行的建築物、商業食品場所、非住宅向住宅的改建、最近更換重大系統的建築物,以及可負擔住房等可獲豁免。

Mandelman說:「該條例不應影響那些只是改造廚房或加建臥室等人。」

Mandelman強調,該提案是針對住宅以及非商業的大型翻修工程,而重大翻修定義是涉及改造建築物三分之二以上的牆體或天花板,或者翻新30%以上地板,或天花板的承重構件。

根據市府環境部門估計,該項提案若通過,每年將影響大約78.5萬平方尺的住宅裝修,和大約有25萬平方尺的商業裝修,市參議會將於週二首讀表決該提案。

