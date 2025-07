【國際新聞】俄羅斯堪察加半島發生8.7級地震 日本和加州發海嘯警報

【KTSF】

俄羅斯堪察加半島在加州時間週二下午4時半左右發生強烈地震,美國地質勘探局表示,地震為黎克特制8.7級,震源深度19.3公里,地震觸發日本和加州發出海嘯警報。

當地官員形容,這場地震是幾十年來最嚴重的一次地震,暫時未有傷亡報告,當地傳媒指接獲損毀報告,部份居民要撤離。

美國海嘯警報中心和日本氣象局都發出海嘯警報,日本氣象局表示,北海道、本州和九州沿岸可能出現3米,即是約10英呎高的巨浪,而整個美國西海岸地區亦發布了海嘯警報。

夏威夷預計第一波海嘯將於太平洋標準時間晚上10時17分到達,Monterey縣發布了海嘯預警,預計海嘯於星期三凌晨12時15分到達,而中半島San Mateo縣亦向沿岸居民發布海嘯警報,表示海嘯大浪將於週三凌晨12時40分抵達。

