【KTSF】

內華達州Reno市一間賭場發生槍擊案,造成三人死亡,多人受傷,警方已經拘捕了懷疑涉案的男子。

Reno市警察局長表示,週一早上7點25分,一名男子在Grand Sierra渡假村及賭場外的代客泊車區,向著一群人連開多槍,導致5人中槍,其中1人當場死亡,另外1人送院後死亡。

疑犯其後嘗試逃走,向一名保安員開槍,保安員還擊。

警方指出,疑犯在停車場內遇上一輛行駛中的汽車,他向司機開槍,導致他中槍身亡。

警員到場後幾分鐘內就發現疑犯,警方指,警員與疑犯對峙,疑犯向警員開槍,警方還擊,有警員開槍打中疑犯,並將他制伏,疑犯正在醫院治療,情況危殆,目前當局正在調查疑犯的犯案動機。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。