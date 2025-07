【全國新聞】紐約曼哈頓辦公大樓發生槍擊案4死1傷 槍手開槍自盡

【有線新聞】

美國紐約市發生槍擊案,一名男子闖入辦公大樓行兇造成4死1傷,槍手事後開槍自盡。他據報原本計劃攻擊大樓內的美式足球聯盟總部,他死前亦留言歸咎聯盟令他患上神經退化疾病,希望外界在他死後研究其腦部。

27歲男子塔穆拉當地周一晚上手持突擊步槍,闖入紐約曼哈頓一座辦公大樓,先在大堂開槍掃射,造成多人死傷,死者包括一名負責企業保安工作的36歲警員。槍手之後乘升降機到33樓,再殺害多一人,最後向胸口開槍自盡。現場發現一支染血的突擊步槍。

辦公大樓有多間大型機構進駐,包括美式足球聯盟總部及投資管理公司黑石集團,有黑石集團員工用梳化堵塞辧公室門口,嘗試阻止兇徒進入。大批警員接報後到場,在附近發現槍手的車輛檢獲多個彈匣和一支手槍。

來自拉斯維加斯的塔穆拉曾在賭場任職保安,日前駕車離開內華達州,並穿越多個州份,周一抵達新澤西州,之後駛入曼哈頓,在事發大樓附近下車犯案;據報原先計劃攻擊位於第5樓的美式足球聯盟總部,但疑似去錯樓層。

擁有登記槍牌的塔穆拉同時有心理健康問題紀錄,高中時被形容為出色的美式足球健將,當局案發後在他身上找到數頁長的筆錄,稱自己因美式足球患上神經退化疾病,慢性創傷性腦病變,請求外界在他死後研究其腦部。

他同時批評美式足球聯盟,稱如果反對這個組織會受到打壓,而慢性創傷性腦病變可因頭部多次受撞擊引起,一般在美式足球員身上出現。

