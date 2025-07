【灣區新聞】灣區有越來越多百萬富翁選擇租房而非買房（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區有越來越多的百萬富翁選擇租房而非買房。

RentCafe的一項新研究發現,2019年至2023年間,灣區部分地區的百萬富翁,租屋者數量增加了四倍,在全國範圍內,這一數字增長了兩倍,超過了百萬富翁屋主的增長速度。

所謂百萬富翁定義是家庭年收入超過100萬美元的個人,RentCafe網站研究員分析,從財務觀點來看,租屋是一個不錯的選擇,因為租屋比買屋更便宜。

雖然全美擁有房產的百萬富翁數量,仍遠超租屋的百萬富翁,但研究發現,租屋的百萬富翁數量增長了204%,從4,512人增至13,692人,而擁有房屋的百萬富翁數量則增長了169%,從52,966人增至142,320人。

灣區的百萬富翁租屋數量尤其急劇增長,舊金山的百萬富翁租屋者數量,從321人增加到1411人,聖荷西則從173人躍升至577人。

分析指有三個原因令購屋意願下降,偏好流動靈活生活方式的科技專業人士群體的崛起,以及對投資房地產,可能損失流動性的財務擔憂,特別是年輕世代。

研究顯示,開發商已經爭相利用這一趨勢,建造更多配備高檔設施、靈活租賃條款的豪華多戶型住宅。

不過有房地產業者表示,40歲以上的人一旦有了家庭,買屋會更穩定。

