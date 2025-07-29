【灣區新聞】灣區有越來越多百萬富翁選擇租房而非買房（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區有越來越多的百萬富翁選擇租房而非買房。

RentCafe的一項新研究發現，2019年至2023年間，灣區部分地區的百萬富翁，租屋者數量增加了四倍，在全國範圍內，這一數字增長了兩倍，超過了百萬富翁屋主的增長速度。

所謂百萬富翁定義是家庭年收入超過100萬美元的個人，RentCafe網站研究員分析，從財務觀點來看，租屋是一個不錯的選擇，因為租屋比買屋更便宜。

雖然全美擁有房產的百萬富翁數量，仍遠超租屋的百萬富翁，但研究發現，租屋的百萬富翁數量增長了204%，從4,512人增至13,692人，而擁有房屋的百萬富翁數量則增長了169%，從52,966人增至142,320人。

灣區的百萬富翁租屋數量尤其急劇增長，舊金山的百萬富翁租屋者數量，從321人增加到1411人，聖荷西則從173人躍升至577人。

分析指有三個原因令購屋意願下降，偏好流動靈活生活方式的科技專業人士群體的崛起，以及對投資房地產，可能損失流動性的財務擔憂，特別是年輕世代。

研究顯示，開發商已經爭相利用這一趨勢，建造更多配備高檔設施、靈活租賃條款的豪華多戶型住宅。

不過有房地產業者表示，40歲以上的人一旦有了家庭，買屋會更穩定。

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