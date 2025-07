【KTSF】

聯邦執法人員在舊金山(三藩市)國際機場拘捕了一名飛機師,他涉嫌和一宗性侵兒童案有關。

國土安全部宣佈,聯邦執法人員星期六登上一部剛剛降落舊金山國際機場的Delta達美航空飛機,然後直接去駕駛艙拘捕一名飛機師,這班航班是從明尼蘇達州明尼亞波利斯市飛往舊金山。

東灣Contra Costa縣縣警表示,被捕機師是34歲佛羅里達州男居民Rustom Bhagwagar,他涉嫌性侵一名10歲以下的兒童,這宗案件的調查由4月份開始,國土安全部亦有協助調查。

