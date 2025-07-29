【財經新聞】灣區6月房屋市道仍然疲弱 越來越多屋主減價求售

【KTSF 張麗月報導】

數據指出，灣區6月份的房屋市道仍然疲弱，正當房屋庫存量上升之際，灣區有越來越多屋主將他們的房屋銷售價格降低。

根據地產網站Redfin，在南灣6月份的地產市道，每兩間房屋就有一間將其售價降低，而比對去年夏天，現時灣區市面上多了房屋待售。

在灣區九個縣，樓市經過三年來下跌之後，6月份的房屋銷售仍然疲弱，令業內人士大失所望，導致部份屋主開始將他們的屋價降低。

在東灣Contra Costa和Alameda縣的房屋銷售中，每三間房屋就有一間將屋價降低，在San Mateo和Santa Clara縣，每兩間就有一間的屋價是降低了。

有地產經紀說，如果沒有人出價競投，就會將屋價調整，在市場上有越來越多房屋的銷售價降低。

根據加州地產經紀協會，雖然目前的樓價比2022年4月時的高峰回落，但仍然比疫情之前的水平高出很多。

在灣區九個縣，二手獨立屋的銷售價中位數，6月份跟去年同期一樣沒有變動，仍然保持在140萬元，其中San Mateo縣是220萬元，Santa Clara縣是210萬元，舊金山（三藩市）是170萬元，Alameda縣的房屋售價中位數是130萬元。

分析指，樓價高企，加上房貸按揭利率在6厘半以上，都令灣區許多買家卻步。

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