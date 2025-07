【財經新聞】灣區6月房屋市道仍然疲弱 越來越多屋主減價求售

【KTSF 張麗月報導】

數據指出,灣區6月份的房屋市道仍然疲弱,正當房屋庫存量上升之際,灣區有越來越多屋主將他們的房屋銷售價格降低。

根據地產網站Redfin,在南灣6月份的地產市道,每兩間房屋就有一間將其售價降低,而比對去年夏天,現時灣區市面上多了房屋待售。

在灣區九個縣,樓市經過三年來下跌之後,6月份的房屋銷售仍然疲弱,令業內人士大失所望,導致部份屋主開始將他們的屋價降低。

在東灣Contra Costa和Alameda縣的房屋銷售中,每三間房屋就有一間將屋價降低,在San Mateo和Santa Clara縣,每兩間就有一間的屋價是降低了。

有地產經紀說,如果沒有人出價競投,就會將屋價調整,在市場上有越來越多房屋的銷售價降低。

根據加州地產經紀協會,雖然目前的樓價比2022年4月時的高峰回落,但仍然比疫情之前的水平高出很多。

在灣區九個縣,二手獨立屋的銷售價中位數,6月份跟去年同期一樣沒有變動,仍然保持在140萬元,其中San Mateo縣是220萬元,Santa Clara縣是210萬元,舊金山(三藩市)是170萬元,Alameda縣的房屋售價中位數是130萬元。

分析指,樓價高企,加上房貸按揭利率在6厘半以上,都令灣區許多買家卻步。

