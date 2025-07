【科技新聞】亞裔美國學者基金會舉辦亞裔先鋒獎暨研討會 嘉賓包括Nvidia執行長黃仁勳（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

亞裔美國學者基金會舉辦亞裔先鋒獎暨研討會嘉賓包括Nvidia執行長黃仁勳等多位重量級人物,黃仁勳在談話中主動提到美中關係。

史丹佛大學紀念堂超過1700個位子座無虛席,兩旁也站滿了人,都是為了一睹黃仁勳的風采。

在這段黃仁勳與ZOOM首席技術官黃學東爐邊對話fireside chat,不光只講技術AI,還談到家庭人生經歷,他給年輕人的建議,就要回歸到學習的最基本。

黃仁勳說:「我一直說要推理,把事情分解回第一個原理,這才是最重要的,現在的問題是,如果你不理解第一原理,你就無法把事情分解,你就不會了解為什麼磁鐵這麼重要,如果你不理解麥克斯韋方程。」

黃仁勳表示,未來十年,AI生成的知識將會主導,不論是研究、管理、工程、學習都離不開AI,建議年輕人要利用AI。

黃仁勳說:「我們一直在吸收人類的知識,而網路上的知識,正是由我們所有祖先,以及彼此共同創造的,在未來十年,我認為即使我們現在的水平比現在高出99%,人類創造的知識和數據,在大約十年後可能只剩下1%,絕大多數人類知識將由人工智慧產生。」

黃仁勳以自身經歷講述美國夢,也主動談及中美之間的關係,要區分國家政府和人民,保持美國的包容性。

黃仁勳說:「我們沒有談到的的一件事,也是相當困擾我的,就是中美之間的競爭,如果不經過精心設計,就不會發展成衝突,競爭是好的,但衝突就不好了,我們需要謹慎行事。」

黃仁勳與黃學東的對談是這三天活動的重頭戲,也因此吸引不少灣區以外的人特地報名來參加,有人遠從中國還有東岸過來。

對話結束後,黃仁勳再度展現個人魅力,走進觀眾,這位來自紐澤西的高中生,拿自己的筆電給黃仁勳簽名,非常開心。

參與者Allen說:「我全程沒離開過,我真的很享受,他為青少年提供了很多很好的意見。」

史丹佛大學學生說:「感覺特別有啟發性,特別喜歡他講要回歸第一原理的想法,包括他講美國夢過程讓人更有信心。」

長江學院Yunyun Yan說:「我想知道最新的AI應用,在美國現在是甚麼情況,因為現在全國各地,中國可能杭州跟深圳,在AI應用非常好,我也想來學習。」

舊金山州立大學講師王群說:「我對學生建議是不要去牴觸,去擁抱這個趨勢,因為這個浪潮是擋不了的,但是去把它當成一個工具,去更好利用它來幫助學習找工作。」

由亞裔美國學者基金會Asian American Scholar Forum,在剛過的周末,舉辦為期三天的研討會暨,華人科學獎頒獎典禮,請到多位重量級嘉賓,包括前能源部長朱棣文在內的三位諾貝爾獎得主,還有國務卿萊斯、前勞工部長趙小蘭,以及多位科技界的翹楚,進行最新科技話題的討論。

