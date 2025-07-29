【科技新聞】亞裔美國學者基金會舉辦亞裔先鋒獎暨研討會 嘉賓包括Nvidia執行長黃仁勳（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

亞裔美國學者基金會舉辦亞裔先鋒獎暨研討會嘉賓包括Nvidia執行長黃仁勳等多位重量級人物，黃仁勳在談話中主動提到美中關係。

史丹佛大學紀念堂超過1700個位子座無虛席，兩旁也站滿了人，都是為了一睹黃仁勳的風采。

在這段黃仁勳與ZOOM首席技術官黃學東爐邊對話fireside chat，不光只講技術AI，還談到家庭人生經歷，他給年輕人的建議，就要回歸到學習的最基本。

黃仁勳說：「我一直說要推理，把事情分解回第一個原理，這才是最重要的，現在的問題是，如果你不理解第一原理，你就無法把事情分解，你就不會了解為什麼磁鐵這麼重要，如果你不理解麥克斯韋方程。」

黃仁勳表示，未來十年，AI生成的知識將會主導，不論是研究、管理、工程、學習都離不開AI，建議年輕人要利用AI。

黃仁勳說：「我們一直在吸收人類的知識，而網路上的知識，正是由我們所有祖先，以及彼此共同創造的，在未來十年，我認為即使我們現在的水平比現在高出99%，人類創造的知識和數據，在大約十年後可能只剩下1%，絕大多數人類知識將由人工智慧產生。」

黃仁勳以自身經歷講述美國夢，也主動談及中美之間的關係，要區分國家政府和人民，保持美國的包容性。

黃仁勳說：「我們沒有談到的的一件事，也是相當困擾我的，就是中美之間的競爭，如果不經過精心設計，就不會發展成衝突，競爭是好的，但衝突就不好了，我們需要謹慎行事。」

黃仁勳與黃學東的對談是這三天活動的重頭戲，也因此吸引不少灣區以外的人特地報名來參加，有人遠從中國還有東岸過來。

對話結束後，黃仁勳再度展現個人魅力，走進觀眾，這位來自紐澤西的高中生，拿自己的筆電給黃仁勳簽名，非常開心。

參與者Allen說：「我全程沒離開過，我真的很享受，他為青少年提供了很多很好的意見。」

史丹佛大學學生說：「感覺特別有啟發性，特別喜歡他講要回歸第一原理的想法，包括他講美國夢過程讓人更有信心。」

長江學院Yunyun Yan說：「我想知道最新的AI應用，在美國現在是甚麼情況，因為現在全國各地，中國可能杭州跟深圳，在AI應用非常好，我也想來學習。」

舊金山州立大學講師王群說：「我對學生建議是不要去牴觸，去擁抱這個趨勢，因為這個浪潮是擋不了的，但是去把它當成一個工具，去更好利用它來幫助學習找工作。」

由亞裔美國學者基金會Asian American Scholar Forum，在剛過的周末，舉辦為期三天的研討會暨，華人科學獎頒獎典禮，請到多位重量級嘉賓，包括前能源部長朱棣文在內的三位諾貝爾獎得主，還有國務卿萊斯、前勞工部長趙小蘭，以及多位科技界的翹楚，進行最新科技話題的討論。

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