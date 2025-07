【KTSF】

優山美地國家公園最大型的露營營地,經過三年的維修後,重新對外開放。

優山美地國家公園的Tuolumne Meadows國内最大型的露營營地,將於8月1號重新對外開放。

自2022年起,當局關閉了營地,斥資超過2千6百萬元,翻新這個有91年歷史的營地,例如更新老化的供水和下水道系統,和升級電氣設備等。

