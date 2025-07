【全國新聞】西南航空客機為避免與另一架飛機空中相撞 約半分鐘內急降近300英尺

【KTSF】

週五,一架由南加州Burbank飛住拉斯維加斯的西南航空客機,在飛行途中,為了避免與另一架飛機在空中相撞,約半分鐘內需急降近300英尺,造成兩名空服人員受傷,聯邦航空管理局(FAA)正展開調查。

涉事的西南航空波音737客機1496,從南加州Burbank飛往拉斯維加斯,起飛後不久,機師因接到附近有一架飛機的警報,而需要突然急降,以避免與另一架飛機在空中相撞。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據顯示,飛機在36秒內急降了約300英尺,導致一些乘客從座位上飛出,事件中有2名空服人員受傷,有乘客指當時機上情況很混亂。

乘客Chris Peterson說:「一開始很混亂,我們感覺飛機突然下降,一開始大家都覺得像氣流,然後傳來一些尖叫聲,第二次急劇下降時,就傳來更多尖叫聲,而且感覺不像氣流,我心想是不是機械故障?然後就和其他乘客坐著一片寂靜,想知道剛才發生甚麼事。」

資料顯示,被認為可能涉事的另一架飛機Hawker Hunter Mk58,屬於英國國防承包公司Hawker Hunter,聯邦航空管理局正調查事件。

