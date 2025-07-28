【全國新聞】西南航空客機為避免與另一架飛機空中相撞 約半分鐘內急降近300英尺

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週五，一架由南加州Burbank飛住拉斯維加斯的西南航空客機，在飛行途中，為了避免與另一架飛機在空中相撞，約半分鐘內需急降近300英尺，造成兩名空服人員受傷，聯邦航空管理局（FAA）正展開調查。

涉事的西南航空波音737客機1496，從南加州Burbank飛往拉斯維加斯，起飛後不久，機師因接到附近有一架飛機的警報，而需要突然急降，以避免與另一架飛機在空中相撞。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，飛機在36秒內急降了約300英尺，導致一些乘客從座位上飛出，事件中有2名空服人員受傷，有乘客指當時機上情況很混亂。

乘客Chris Peterson說：「一開始很混亂，我們感覺飛機突然下降，一開始大家都覺得像氣流，然後傳來一些尖叫聲，第二次急劇下降時，就傳來更多尖叫聲，而且感覺不像氣流，我心想是不是機械故障？然後就和其他乘客坐著一片寂靜，想知道剛才發生甚麼事。」

資料顯示，被認為可能涉事的另一架飛機Hawker Hunter Mk58，屬於英國國防承包公司Hawker Hunter，聯邦航空管理局正調查事件。

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