【灣區新聞】報告指聖荷西已成為全美生活成本最高的大城市

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖荷西州立大學發表的最新《矽谷痛苦指數》報告顯示,舊金山灣區最大城市聖荷西,已成為全美生活成本最高的大城市,在這個城市裡租房的一名普通髮型師,她的生活如何?

據KPIX電視台報導,Cassie Cook是一名在聖荷西工作和生活的髮型師,她現在和自己的兩個孩子一起,租住在一個一睡房公寓單位,而快速上漲的租金,讓她很難找到一個新公寓。

Cook說:「租房子肯定越來越難了,對於一個普通的公寓大樓來說,我感覺總會有十個信用記錄更好、支付得起全額押金的人,和像我這樣的服務業人士競爭,就為了住進同樣的公寓裡。」

《矽谷痛苦指數》報告顯示,聖荷西的租客,年收入平均需要超過13.6萬元,才能維持房屋支出佔收入30%的比例,而且在聖塔克拉拉縣租一間兩房公寓的成本,在過去的10年裡上漲了90%。

房租的持續上漲,讓髮型師Cook的生活舉步維艱。

Cook說:「我負擔不起這裡的生活,我勉強維持生計,上個月我還晚交房租,這才是最困難的部分。每個人都在努力省錢,因為住房價格普遍變得昂貴。」

但她表示,無論住房成本多麼難以承受,她都不會放棄。

該市市議員Pamela Campos,一直在推動建造更多經濟適用房,以防止家庭無家可歸。

Campos說:「情況非常嚴峻,尤其是對聖荷西的工薪家庭來說,他們因為住房成本飛漲,而承受著巨大的壓力,我們看到很多家庭都負擔不起這裡的生活。」

市府官員表示,目前有超過2200名公立學校學生,面臨無家可歸的困境,還有更多家庭面臨同樣的危機。

