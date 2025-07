【KTSF】

舊金山(三藩市)Taraval區市立大學附近週六下午發生刺人案,傷者送院後不治,一名疑犯被捕。

舊金山警方週六下午4時多接報,Taraval區Ocean夾Lee Avenues發生刺人案,警方到達現場後,發現一名男子被刺傷,傷者送院後宣告死亡。

舊金山警方表示,警員在案發現場附近拘留了一名29歲疑犯,舊金山居民Sean Collins,他面臨謀殺罪被關押在舊金山縣監獄,犯案動機仍然調查中。

有相關資訊的市民,可致電警察局415-575-4444,或發送簡訊到TIP411,簡訊開頭請用SFPD。

