【灣區新聞】聖荷西市與PG&E簽署協議 承諾大力改進電網降低居民電費開支（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

南灣聖荷西市與太平洋煤電公司(PG&E)簽署協議,承諾大力改進電網,從而提高聖荷西的投資吸引力,同時降低居民的電費開支。

聖荷西市和PG&E,就電力能源可靠性問題爭執多年,週五雙方達成一項協議,承諾改善電網基礎設施。

該項協議列出的10個優先計劃,目前尚未透露具體內容,市長馬漢透露,這些計劃將包括Westbank的數據中心和住宅開發計劃,這兩個計劃相當於要增加880兆瓦的電力負荷,大約佔聖荷西目前能源消耗的八成。

而PG&E承諾的電網升級協議,將支援2千兆瓦,來自數據中心的新增電力需求。

他表示,聖荷西市很需要數據中心,而改進電網可以確保聖荷西在全球人工智能競爭中保持優勢,這個發展對市府收益也很重要。

他指出,單是一個用電99兆瓦的數據中心,每年就可以為市府一般基金帶來350萬至640萬元的進賬,這些收入可用於公共安全、道路維修或其他基礎城市服務。

聖荷西與PG&E這項協議,除了大幅增加稅基,幫助市府應對各項服務成本飆升帶來的財政挑戰之外,也會創造更多的職位,而且更多的能源消費,也有助於降低電費。

PG&E估計,十億瓦(GW)的發電量可以降低1%至2%的電費,因為目前加州電網的利用率不足,約有四成電力未充份利用,這個意味著電力過剩,可以用於其它更多方面。

