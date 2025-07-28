【灣區新聞】聖荷西市與PG&E簽署協議 承諾大力改進電網降低居民電費開支（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

南灣聖荷西市與太平洋煤電公司（PG&E）簽署協議，承諾大力改進電網，從而提高聖荷西的投資吸引力，同時降低居民的電費開支。

聖荷西市和PG&E，就電力能源可靠性問題爭執多年，週五雙方達成一項協議，承諾改善電網基礎設施。

該項協議列出的10個優先計劃，目前尚未透露具體內容，市長馬漢透露，這些計劃將包括Westbank的數據中心和住宅開發計劃，這兩個計劃相當於要增加880兆瓦的電力負荷，大約佔聖荷西目前能源消耗的八成。

而PG&E承諾的電網升級協議，將支援2千兆瓦，來自數據中心的新增電力需求。

他表示，聖荷西市很需要數據中心，而改進電網可以確保聖荷西在全球人工智能競爭中保持優勢，這個發展對市府收益也很重要。

他指出，單是一個用電99兆瓦的數據中心，每年就可以為市府一般基金帶來350萬至640萬元的進賬，這些收入可用於公共安全、道路維修或其他基礎城市服務。

聖荷西與PG&E這項協議，除了大幅增加稅基，幫助市府應對各項服務成本飆升帶來的財政挑戰之外，也會創造更多的職位，而且更多的能源消費，也有助於降低電費。

PG&E估計，十億瓦（GW）的發電量可以降低1%至2%的電費，因為目前加州電網的利用率不足，約有四成電力未充份利用，這個意味著電力過剩，可以用於其它更多方面。

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