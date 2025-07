【KTSF】

代表連鎖超市Safeway部份員工的工會表示,與Safeway的合約談判達協議,已取消原定週末在北加州發動的罷工。

代表大約2萬5千名北加州工作的Safeway員工工會,原定於週五午夜12時起發動罷工,工會在零時零一分發聲明指,由於勞資雙方在達成臨時協議方面取得部份進展,決定延後罷工行動,讓工會成員有機會審視並表決新協議。

至週日,雙方都先後發表聲明,宣布已就合約談判達成臨時協議,成功避免發動罷工。

工會指,希望爭取公司加人工和福利,以及給他們更好的工作環境,雙方談判已持續超過五個月。

