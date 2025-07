【KTSF】

密歇根州一名男子持刀在Walmart超市內無差別施襲,11人受傷,疑犯已被捕。

案發後,警員和救護員到場,救護員將11名傷者送院,包括6男5女,其中4人傷勢嚴重,7人情況穩定。

根據目擊者拍攝的片段,有途人在案發後,在停車場聽到有人喝止疑犯,叫他將刀扔掉並叫他躺在地上,不過片段看不清楚該名男子有否將刀扔掉。

事發在週六下午4時許,一名男子闖入密歇根州西北部Traverse市一間Walmart超市,警方指他用摺疊刀刺傷多人,之後被其他顧客和趕到的警員合力制服。

42歲的疑犯Bradford James Gille是密歇根居民,相信他是無差別施襲,單獨犯案,面臨恐怖襲擊等指控,聯邦調查局表示正支援協助調查。

