【全國新聞】研究發現Z世代年輕人出現憂鬱症情況上升 女生更普遍（視頻）

有研究發現Z世代年輕人出現憂鬱症情況上升,女生的憂鬱情緒更為普遍,專家分析導致憂鬱症有多種因素。

臨床心理學家引述聯邦疾控中心(CDC)一份在2009至2019年的報告指出,高中生出現持續憂傷或絕望情緒的人數增加了四成,專家認為,導致青少年出現憂鬱症並非單一因素造成,其中一個重要因素同青少年高度頻密使用社交媒體,以及智能手機有關。

臨床心理學家Ovsanna Leyfer說:「增加使用社媒和智能手機引來網路攀比、網路霸凌、害怕漏失及學習等問題,加上現在的青少年能隨時知道別人在何處做何事,而自己沒份參與,卻不斷收到返饋。」

Leyfer也指出,青少年出現憂鬱情緒,在某程度上是來自學業和社會的壓力,以及父母對孩子的期望。

Leyfer說:「大學入學競爭日益激烈,從而加劇所有學術和課外活動的競爭,期望也更高,此外,青少年更沒時間自由自在享受日常生活。」

Leyfer認為,這種情況全球各地普遍,部份原因是疫情期間隔離的後遺症,疫情過後,青少年的焦慮和憂鬱情緒加重,尤其是女生,在家庭面臨經濟不穩定,以及住房不安全等問題時,最容易出現悲傷或者絕望的情緒。

Leyfer表示,憂鬱症不是不治之症,可通過心理治療,幫助患上憂鬱症的青少年識別負面情緒,以及鼓勵他們重新建立自信。

