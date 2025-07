【KTSF】

東灣Fremont一名16歲亞裔青少女Katie Hong,失蹤至今已經第二日,警方呼籲市民協助尋人。

警方表示,16歲的Katie Hong,7月25日星期五晚約6時20分,在住家Queens Park Court附近出現過,之後就失蹤。

警方表示,Katie Hong身高五呎,體重大約100磅,棕色眼睛,戴牙套,留有深棕色的中長髮,最後一次被看見時,穿著一件海軍藍色中長的拉鍊外套,灰色運動褲,背著一個紅色Patagonia牌子的背包。

警方表示,這名失蹤的青少女可能面臨危險,如果看見Katie,請聯絡Fremont警方,電話是510-790-6800,或立刻致電911報案。

