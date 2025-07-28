【全國新聞】疾控中心數據顯示全美嬰兒出生率創新低

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心（CDC）的數據顯示，全美嬰兒的出生率創下新低。

CDC週五發佈的數據顯示，在2024年，全國的生育率有所下降，每位女性平均誕下的新生兒不足兩名，如果一個國家想有足夠人口替代上一輩的勞動力，就需要每位女性至少誕下兩名嬰兒，以前美國是少數達到這個目標的先進國家。

為了改變新生兒不足的現象，特朗普政府決定採取行動，例如在2月份發佈行政命令，降低IVF人工受孕療程費用，以及計劃推出養兒援助金等項目，鼓勵國内夫婦生育。

但研究生育率和人口的學者認為，大家無需太過擔心，因為根據CDC較早前公佈的另外一項數據，2024年的總生育率上升了1%，比前年多了3萬3千名嬰兒。

不過總括來説，各個年齡層的女性生育率都有所下降，因為現在大部人比較遲結婚，並且為育兒所需的資源，以及經濟負擔而憂慮。

即使特朗普政府提出降低IVF療程費用，仍然未有解決夫婦在育兒期間所面對的經濟難題，例如託兒開支的負擔，或育嬰假等問題。

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