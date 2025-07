【全國新聞】特朗普簽行政命令 禁止以「付費換上場」方式向大學運動員提供報酬（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

總統特朗普週四簽署了一項備受關注的大學體育行政命令,明確禁止任何第三方以「付費換上場」的方式,向大學運動員提供報酬。

特朗普週四簽署行政命令,明確禁止任何第三方以所謂的pay-for-play「付費換上場」的方式,向大學運動員提供報酬,也就是說,企業或個人不得透過金錢誘因,來影響球員選隊或出場意願。

行政命令也保留了運動員接受代言合約的空間,讓學生運動員仍可合法透過自身影響力爭取商業合作。

特朗普表示,這樣的平衡設計,除了能保護運動員的經濟權益,也防止學界體育環境過度商業化。

這項行政命令還提到,學校在與運動員共享收入時,必須以不損及女性運動及非營利性運動項目為原則,這也被視為對大學體育多元發展的一種保障。

而特朗普近期在全美體育圈的影響還在發酵,在他於2月初簽署行政命令,禁止跨性別運動員在美國參加女子體育賽事後,美國奧會在最新公告中也指出,將與國際奧會(IOC)等擁有監督職責的相關單位合作,確保女性擁有公平與安全的競賽環境,以符合行政命令第14201號的規定,也就是當時特朗普簽署標題為禁止男性進入女子運動項目的行政命令。

此舉也顯示出未來美國的各運動聯盟,將開始全面限制聲稱是女性的跨性別人士參加女子賽事。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。