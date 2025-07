【全國新聞】特朗普指責聯儲局總部大樓翻新工程太揮霍 週四實地視察

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普除了催促聯儲局減息之外,他更指責聯儲局總部大樓的翻新工程太揮霍,特朗普週四更實地視察該工程的施工地盤。

位於首都華盛頓的聯儲局總部大樓,是三、四十年代的歷史建築,到特朗普第一個任期時批准聯儲局進行翻新工程,而這翻新工程在2022年正式展開,當時工程的成本造價估計是19億元,但時至今天,這造價已飆漲至25億元,特朗普指太貴,需要接受調查。

最近特朗普指責聯儲局的翻新工程花費太誇張、太揮霍,並質疑聯儲局主席包維爾,當年作出的這決定,以便利用此作為開除包維爾做藉口。

近來特朗普不斷催促聯儲局減息,但不得要領,聯儲局主席包維爾多次重申,對於減息必須審慎考慮,評估過關稅對物價通脹帶來的衝擊後,才釐定利率政策,此舉令特朗普不滿。

特朗普連同一眾官員週四實地視察聯儲局總部大樓的施工地盤,以進一步了解工程的進度和實際情況。

特朗普承認,今次是一項龐大工程,他澄清跟包維爾之間並沒有出現緊張的關係。

包維爾將於明年5月任期屆滿,有記者問,是否有接替人選,特朗普就說,有兩至三個人選正在考慮中,在巡視期間包維爾表示,估計今次翻新工程將於2027年完成。

聯儲局總部大樓翻新,原本的建築設計是採用玻璃幕牆,以反映聯儲局是具有透明度的機構。

但當地的藝術委員會有三名由特朗普委任的成員認為,使用大理石做材料最能符合聯儲局大樓的歷史背景,因此根據建築計劃,現時大樓的翻新是採用來自喬治亞州的高級雪白大理石鋪設,加上另一座大樓加建幾層地下停車場,再計算通脹,建築材料價格飆漲等因素,導致整個工程的成本激增,估計超支達6億元。

