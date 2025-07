【KTSF】

聯邦教育部宣佈,特朗普政府將會發放在上個月扣押的教育部資金。

聯邦教育部週五確認,特朗普政府將會向他們發放超過50億元的聯邦撥款,用於幫助提高成人的閲讀和書寫能力,改善英語教學和其他項目。

在7月1號時,特朗普政府以需要審核教育部是否有效地使用聯邦撥款為由,扣押了教育部近60億元的資金,包括用在課後活動的13億元,此舉導致兩黨的參議員都向政府提出訴訟,數日前,10名共和黨聯邦參議員亦就事件去信給聯邦政府。

隨後特朗普政府表示,審核撥款的程序已完成,資金將於下個星期發放。

